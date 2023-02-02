Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие в Российско-Эмиратском деловом совете ТПП РФ, на котором определили приоритетные направления деятельности для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В планах на 2023 год запуск Евразийского торгово-промышленного хаба в Абу-Даби, b2c и b2b электронных площадок, организация бизнес-миссий госструктур и частного бизнеса ОАЭ в Россию.
Участники рассмотрели инфраструктурные преимущества для российских резидентов Евразийского торгово-промышленного хаба в KEZAD, таможенные и налоговые льготы, поддержку со стороны правительства.
Отдельно обсудили планируемые сессии делового совета на предстоящем в этом году ПМЭФ-2023.
«ОАЭ дают возможность российским компаниям вести и развивать международный бизнес, открывать производственные, торговые и сервисные компании. В настоящее время с помощью ТПП и Делового совета сохраняется и даже увеличивается возможность отправки грузов, расчетов с контрагентами и ведения бизнеса с охватом новых направлений для резидентов РФ», — отметил Тимур Хакимов.
Президент ТПП РБ провел встречу с председателем Российско-Эмиратского делового совета Сергеем Горьковым по вопросом организации презентаций промышленных предприятий-членов ТПП РБ в крупной нефтяной компании ОАЭ ADNOC. С исполнительным директором РЭДС Алексеем Бусевым обсудил вопросы открытия счетов и лицензий на территории СЭЗ ОАЭ, — это сейчас очень актуально и поступает много запросов от предприятий.
Ранее прошла встреча Тимура Хакимова с вице-президентом по развитию международного бизнеса KEZAD Group господином Аль-Марзуки в Абу-Даби. Стороны договорились о специальных условиях размещения республиканских компаний в KEZAD и визите в Башкортостан.