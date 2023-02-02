Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие в Российско-Эмиратском деловом совете



Президент ТПП РБ провел встречу с председателем Российско-Эмиратского делового совета Сергеем Горьковым по вопросом организации презентаций промышленных предприятий-членов ТПП РБ в крупной нефтяной компании ОАЭ ADNOC. С исполнительным директором РЭДС Алексеем Бусевым обсудил вопросы открытия счетов и лицензий на территории СЭЗ ОАЭ, — это сейчас очень актуально и поступает много запросов от предприятий.