Президент ТПП РБ Тимур Хакимов выступил на Российско-Туркменском деловом совете

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Открыл заседание делового совета президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин. Перед представителями бизнеса двух стран выступили замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач, председатель Российско-Туркменского делового совета Иван Тонких и руководители министерств и госкорпораций Туркменистана.
— Главными темами обсуждения стали проблемные вопросы по логистике, транспорту, поставке товаров, оплате за контракты, поддержке малых предприятий. Обсудили насущный вопрос по обратному реверсу (порожняком) и заполнении логистических цепочек, что значительно снижает стоимость доставки, а где-то просто позволяет сделать контракты значительно выгоднее. Сегодня идет трансформация всей структуры поставок и взаимодействовать надо совместно. Это возможно используя всемирную систему палат и возможности деловых советов, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
На заседании заслушали представителей налоговой службы Туркменистана о принципах работы, таможенных ставках, налогообложении новых резидентов и инвесторов со стороны Российской Федерации.
Состоялся неформальный и прямой диалог очень нужный для развития двухсторонних отношений двух стран, использования транспортных коридоров, вовлечения в торговые отношения соседних стран и ориентации на восток. Сейчас уникальная возможность для бизнеса занять те ниши, которые освободились. ТПП РБ при поддержке палаты РФ с начала года работает над открытием представительств в дружественных странах, в специальных экономических зонах — стратегических портах ОАЭ, стран СНГ.
— В этом году уже прошло несколько международных важных встреч в преддверии наших бизнес-миссий, с принятием решений об открытии компаний со 100% участием ТПП РБ, где члены палаты могут их использовать для поставок своей продукции на внешние рынки и закупки необходимых комплектующих, не переживая об оплате и благонадежности контрагентов. Прямые прозрачные операции под эгидой межправкомиссий, новые логистические возможности, которые поддерживаются правительствами наших стран, — отметил Тимур Хакимов.