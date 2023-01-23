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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов выступил на Российско-Туркменском деловом совете

Сегодня, 07:42
Фото: ТПП РБ
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов на заседании Российско-Туркменского делового совета принял участие в обсуждении важных вопросов поддержки предпринимателей.

Открыл заседание делового совета президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин. Перед представителями бизнеса двух стран выступили замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач, председатель Российско-Туркменского делового совета Иван Тонких и руководители министерств и госкорпораций Туркменистана.

— Главными темами обсуждения стали проблемные вопросы по логистике, транспорту, поставке товаров, оплате за контракты, поддержке малых предприятий. Обсудили насущный вопрос по обратному реверсу (порожняком) и заполнении логистических цепочек, что значительно снижает стоимость доставки, а где-то просто позволяет сделать контракты значительно выгоднее. Сегодня идет трансформация всей структуры поставок и взаимодействовать надо совместно. Это возможно используя всемирную систему палат и возможности деловых советов, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

На заседании заслушали представителей налоговой службы Туркменистана о принципах работы, таможенных ставках, налогообложении новых резидентов и инвесторов со стороны Российской Федерации.

Состоялся неформальный и прямой диалог очень нужный для развития двухсторонних отношений двух стран, использования транспортных коридоров, вовлечения в торговые отношения соседних стран и ориентации на восток. Сейчас уникальная возможность для бизнеса занять те ниши, которые освободились. ТПП РБ при поддержке палаты РФ с начала года работает над открытием представительств в дружественных странах, в специальных экономических зонах — стратегических портах ОАЭ, стран СНГ.

— В этом году уже прошло несколько международных важных встреч в преддверии наших бизнес-миссий, с принятием решений об открытии компаний со 100% участием ТПП РБ, где члены палаты могут их использовать для поставок своей продукции на внешние рынки и закупки необходимых комплектующих, не переживая об оплате и благонадежности контрагентов. Прямые прозрачные операции под эгидой межправкомиссий, новые логистические возможности, которые поддерживаются правительствами наших стран, — отметил Тимур Хакимов.

#Андрей Королев#Экономика#Новости
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