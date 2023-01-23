Президент ТПП РБ Тимур Хакимов выступил на Российско-Туркменском деловом совете

— В этом году уже прошло несколько международных важных встреч в преддверии наших бизнес-миссий, с принятием решений об открытии компаний со 100% участием ТПП РБ, где члены палаты могут их использовать для поставок своей продукции на внешние рынки и закупки необходимых комплектующих, не переживая об оплате и благонадежности контрагентов. Прямые прозрачные операции под эгидой межправкомиссий, новые логистические возможности, которые поддерживаются правительствами наших стран, — отметил Тимур Хакимов.