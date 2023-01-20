Жители поселка Нагаево под Уфой вновь остались без электричества

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Стало известно об очередном аварийном отключении электричества в селе Нагаево. Как сообщила администрация Октябрьского района Уфы, произошло оно утром 20 января.
— Без электроэнергии остались следующие абоненты: ул. Новонагаевская, ул. Ясеневая, ул. Ф. Кудашевой, — уточняет администрация района города.
Так, бригадой ГУП РЭС проводятся аварийно-восстановительные работы, а сам инцидент на контроле администрации Октябрьского района Уфы.
Напомним, что по факту многократных отключений электричества в поселке прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по статье халатность. В надзорном ведомстве уточнили, что отключения связаны с перегрузкой электросетей. К слову, об этом и ранее сообщали городские власти, рекомендуя жителям Нагаево снизить потребление электроэнергии.
Ранее жалобы на отключение электроэнергии прокомментировал и глава региона.