Жители поселка Нагаево под Уфой вновь остались без электричества

Напомним, что по факту многократных отключений электричества в поселке прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по статье халатность. В надзорном ведомстве уточнили, что отключения связаны с перегрузкой электросетей. К слову, об этом и ранее сообщали городские власти, рекомендуя жителям Нагаево снизить потребление электроэнергии.