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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Жители поселка Нагаево под Уфой вновь остались без электричества

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Отключение произошло сегодня утром.

Стало известно об очередном аварийном отключении электричества в селе Нагаево. Как сообщила администрация Октябрьского района Уфы, произошло оно утром 20 января.

— Без электроэнергии остались следующие абоненты: ул. Новонагаевская, ул. Ясеневая, ул. Ф. Кудашевой, — уточняет администрация района города.

Так, бригадой ГУП РЭС проводятся аварийно-восстановительные работы, а сам инцидент на контроле администрации Октябрьского района Уфы.

Напомним, что по факту многократных отключений электричества в поселке прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по статье халатность. В надзорном ведомстве уточнили, что отключения связаны с перегрузкой электросетей. К слову, об этом и ранее сообщали городские власти, рекомендуя жителям Нагаево снизить потребление электроэнергии.

Ранее жалобы на отключение электроэнергии прокомментировал и глава региона.

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#Элина Сайфранова#Город
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