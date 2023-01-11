Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с электричеством в Башкирии

Сообщили в пресс-службе федерального СК и о том, что от жителей Иглинского района в ведомство поступили обращения о частых отключениях электроэнергии зимой, а это грозит не только жизни и здоровью жителей, но и может повредить коммуникации домов или же привести их к промерзанию