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Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с электричеством в Башкирии

Сегодня, 16:44
Фото: 1MI
Федеральное ведомство заинтересовали перебои в энергоснабжении в Иглинском районе.

Проблемами с поставкой электроэнергии в дома Башкирии заинтересовались следователи. Причем на самом высоком уровне. Стало известно о том, что глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того как жители Иглинского района 8 января нынешнего года остались без света на период более 10 часов.

После проверки региональный следком возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По данным следствия продолжительное отключение света произошло в 130 частных домах, в которых находились 64 ребенка. Аварийное отключение света по мнению следствия привело к нарушению их прав и законных интересов.

Сообщили в пресс-службе федерального СК и о том, что от жителей Иглинского района в ведомство поступили обращения о частых отключениях электроэнергии зимой, а это грозит не только жизни и здоровью жителей, но и может повредить коммуникации домов или же привести их к промерзанию

Следственные действия направленные на выяснение всех обстоятельств дела уже ведутся, после их завершения гражданам ответственным за ненадлежащее оказание услуг населению будет дана правовая оценка. Ход самого расследования контролирует федеральный следком.

Напомним, нынешней осенью и зимой проблемы с электричеством фиксировали далеко не только в Иглинском районе. Имеются они и в черте города Уфы, так периодически отключается электроэнергия в поселке Нагаево, а его жителей власти просят  снизить потребление электроэнергии во избежание аварийных отключений.

Жителей села Нагаево под Уфой попросили снизить потребление электроэнергии в мороз
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#Ирина Деревянчук#Общество
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