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Из-за проблем с электричеством в селе Нагаево в Уфе возбуждено уголовное дело

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
Дело по статье халатность контролирует прокуратура.

Многочисленные отключения электроэнергии в уфимском селе Нагаево привели к возбуждению уголовного дела. Прокуратура в ходе проверок установила что в зимнее время в селе отключалось электричество, что оставляло жилые дома без отопления. Уточнили в надзорном ведомстве и то, что связаны отключения света с перегрузкой электросетей, о ней и раньше сообщали городские власти, рекомендуя жителям Нагаево снизить потребление электроэнергии.

Уточнили в пресс-службе прокуратуре и то, что ответственность за организацию снабжение таким ресурсом как электроэнергия несет орган местного самоуправления, но у муниципалитета обеспечить село необходимым количеством сооружений не вышло, а точнее «количество энергетических сооружений, позволяющих обеспечить жителей села требуемым количеством энергоресурсов, отсутствует».

Следствие по материалом пркурорской проверки возбудило дело по части 1 уголовной статьи «Халатность», ход же расследования будет контролировать прокуратура Башкирии.

Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.
 Напомним, вчера вечером стало известно о том, что глава федерального Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отключения электричества в Иглинском районе, где 130 домов на 10 часов остались без света.

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с электричеством в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Город
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