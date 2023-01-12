Из-за проблем с электричеством в селе Нагаево в Уфе возбуждено уголовное дело

Многочисленные отключения электроэнергии в уфимском селе Нагаево привели к возбуждению уголовного дела. Прокуратура в ходе проверок установила что в зимнее время в селе отключалось электричество, что оставляло жилые дома без отопления. Уточнили в надзорном ведомстве и то, что связаны отключения света с перегрузкой электросетей, о ней и раньше сообщали городские власти, рекомендуя жителям Нагаево снизить потребление электроэнергии.