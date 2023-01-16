Глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах

Напомним, что жители села Нагаево под Уфой неоднократно за эту зиму жаловались на отключения электричества. Кроме того, в период аномальных морозов жителей села попросили и вовсе снизить потребление электроэнергии в мороз, а также заявили, в случае если нагрузка на питающие линии продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей.