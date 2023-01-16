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Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

Сегодня, 16 января, глава Башкирии назвал справедливыми возмущения жителей республики в связи с отсутствием в домах электричества.

Между тем, заместитель премьер-министра Башкирии Александр Шельдин отчитался о строительстве новых подстанций в Иглино, а также в СНТ «Осоргино».

— По Нагаева мы отрабатываем с «Бирскими электрическими сетями». С 7 по 11 января у нас был введен режим «Холод», в связи с морозами, это усиленная бригада, чтобы она была на местах. По каждому обращению мы отрабатываем, — отметил Шельдин.

Напомним, что жители села Нагаево под Уфой неоднократно за эту зиму жаловались на отключения электричества. Кроме того, в период аномальных морозов жителей села попросили и вовсе снизить потребление электроэнергии в мороз, а также заявили, в случае если нагрузка на питающие линии продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей.

Далее, было возбуждено уголовное дело в связи с перебоями электричества в селе Нагаево. Как выяснила Прокуратура Башкирии в зимнее время в селе отключалось электричество, что оставляло жилые дома без отопления.

Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того как жители Иглинского района 8 января нынешнего года остались без света на период более 10 часов.

#Элина Сайфранова
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