Жителей села Нагаево под Уфой попросили снизить потребление электроэнергии в мороз

Власти Уфы, а именно Октябрьского района города, обратились к жителям села Нагаево с просьбой снизить потребление электроэнергии.
Как сообщается в официальной группе администрации района, нагрузка на питающие линии в Нагаево возрастают из-за сильного морозов, сейчас резерв остался около 10%.
— Службы предупреждают: если нагрузка продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей, — отмечается в сообщении администрации.
Между тем, в Уфе, по данным сервиса Gismeteo, температура воздуха составляет -28 градусов, а отопление в большинстве домов поселка работает от электричества.