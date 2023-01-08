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Жителей села Нагаево под Уфой попросили снизить потребление электроэнергии в мороз

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
В противном случае часть потребителей придется отключить от питания.

Власти Уфы, а именно Октябрьского района города, обратились к жителям села Нагаево с просьбой снизить потребление электроэнергии. 

Как сообщается в официальной группе администрации района, нагрузка на питающие линии в Нагаево возрастают из-за сильного морозов, сейчас резерв остался около 10%.

— Службы предупреждают: если нагрузка продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей, — отмечается в сообщении администрации. 

Между тем, в Уфе, по данным сервиса Gismeteo, температура воздуха составляет -28 градусов, а отопление в большинстве домов поселка работает от электричества. 

Жители поселка под Уфой массово пожаловались на постоянное отключение электричества
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#Элина Сайфранова
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