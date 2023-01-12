Стали известны последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Напомним, что Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с политиком, по сообщениям властей, состоится в пятницу, 13 января. Организацией похорон займется созданный по поручению Радия Хабирова оргкомитет. Решение о месте похорон будет принято сегодня, 12 января, на заседании оргкомитета.