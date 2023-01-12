Стали известны последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Стали известны последние слова Муртазы Рахимова. Как сообщает издание «Пруфы», перед смертью первый президент Башкортостана пожелал процветания республики и страны.
Напомним, что Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с политиком, по сообщениям властей, состоится в пятницу, 13 января. Организацией похорон займется созданный по поручению Радия Хабирова оргкомитет. Решение о месте похорон будет принято сегодня, 12 января, на заседании оргкомитета.
Соболезнования в виду смерти первого президента Башкирии уже выразили глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также сенатор Ирек Ялалов и депутат Динар Гильмутдинов.
Жители Башкирии также в социальных сетях отреагировали на смерть Муртазы Рахимова, а также обратились к главе региона с просьбой увековечить память первого президента.