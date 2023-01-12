«Срочно к Рахимову!»: Динар Гильмутдинов вспоминает первого президента Башкирии

Экс-глава ГИБДД по Башкирии, а ныне депутат Государственной Думы Динар Гильмутдинов выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента Муртазы Рахимова и поделился воспоминания о работе с ним.
Личное знакомство с первым президентом республики произошло во второй половине 1990-х годов. В то время Гильмутдинов занимал должность заместителя начальником ГАИ Уфы. При каких обстоятельствах произошло знакомство Динар Загитович не уточнил.
Когда решался вопрос о назначении руководителя республиканской госавтоинспекции, по словам Гильмутдинова, Муртаза Губайдуллович его кандидатуру поддержал. Об одной из первых встреч с главой республики, уже в новой должности, Гильмутдинов вспоминает подробно.
«Срочно к Рахимову!», — такой звонок раздался из администрации Президента республики у меня в кабинете, — вспоминает Гильмутдинов. На тот момент мне было 35, я только возглавил госавтоинспекцию Башкортостана. Взял водителя и пулей вылетел на Тукаева — не каждый день тебя вызывает руководитель региона.
Муртаза Губайдуллович предложил ему «прокатимся по городу» и они выехали на Оренбургский тракт — один из самых аварийно-опасных участков в то время. Тогда на выезде из мелькомбината происходило много ДТП. На этой встрече, новоиспеченному начальнику Госавтоинспекции удалось убедить президента Башкортостана о временном закрытии выезда и последующем изменении движения на этом участке.
Таких случаев, по воспоминаниям Гильмутдинова было много.
«Убеди меня, что это необходимо», — говорил он, если какое-то решение было спорным или создавало небольшие трудности даже для небольшого количества граждан. К примеру, о демонтаже трамвайных путей на проспекте Октября, консервации КПМов в республике и т. д.
Динар Загитович говорит, что теплом вспоминает годы работы в период, когда республикой руководил Рахимов.
Возглавляя республику в непростые времена, Рахимов многое сделал для сбережения и преумножения ее наработанного десятилетиями промышленного, экономического, культурного потенциала. Будучи политическим тяжеловесом, являлся активным защитником целостности страны и дальнейшего развития России. Харизматичный, дальновидный, яркий лидер и патриот Башкортостана.