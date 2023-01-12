«Срочно к Рахимову!»: Динар Гильмутдинов вспоминает первого президента Башкирии

Муртаза Губайдуллович предложил ему «прокатимся по городу» и они выехали на Оренбургский тракт — один из самых аварийно-опасных участков в то время. Тогда на выезде из мелькомбината происходило много ДТП. На этой встрече, новоиспеченному начальнику Госавтоинспекции удалось убедить президента Башкортостана о временном закрытии выезда и последующем изменении движения на этом участке.