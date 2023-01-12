«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова

Смерть первого президента Башкирии Муртазы Рахимова стала шоком, пожалуй, для всех жителей республики. Узнав печальную весть, многие поспешили выразить свои соболезнования в соцсетях — кто-то вспоминал о наследии экс-президента, а кто-то предложил увековечить память о нем, назвав в его честь улицу.
— Ну вот, уходит старая гвардия, — пишет Даян И.
— Что бы не говорили, но он был лучшим!!! Транспорт ходил, дворы чистили, зарплаты платили, город процветал, — считает Тимур У.
— Это легенда, объединяющая все народы Башкортостана, он делал для народа, жаль, соболезную семье и близким. Для меня личная утрата, — Айрат Г.
Действительно, некоторые жители, судя по оставленным комментариям, восприняли смерть первого президента Башкирии как личную утрату. Так, Марьям К. полагает, что для многих башкир Рахимов был «как родной Бабай».
— Для меня лично это так и есть, расстроилась очень сильно, — призналась женщина.
— Наш Бабай. Пусть земля будет пухом, спасибо за всё, — Лилия М.
Говоря о Рахимове, жители республики вспомнили ключевые объекты, которые открылись при первом президенте Башкирии, также жители пишут о школах в районах, также вспоминают о газификации деревень и сел.
— Хороший Бабай был, много сделал хорошего для Башкирии, провел газ по деревням, строил все, Царство небесное тебе, Бабай, земля тебе пухом, — Сергей Б.
— Очень жаль, он много школ построил, так и звали его, «Открывашка», — Тамара К.
— Реальный мужик, при котором республика была действительно народной! И все мы были братьями! Вечная память, наш президент!!! — пишет Радомир В.
Особенно землякам запомнилась любовь Муртазы Рахимова к республике и к ее жителям — люди считают, что Рахимов был «Настоящим президентом» и «таких руководителей больше нет и не будет».
— Бабай и был Президент. С большой буквы. Земля пухом. Народ его любил, ценил и уважал! — Борис Ф.
— Единственный президент Башкирии, который был ЗА свой народ! Который делал для народа все удобства! — Елена К.
— Пусть земля Бабаю будет пухом, а память о нем останется в наших сердцах и умах как о хорошем управленце и неравнодушном хозяине республики, — Наталья К.
Отметим, что некоторые жители Башкирии обратились к нынешнему главе региона Радию Хабирову с просьбой увековечить память Муртазы Рахимова. В частности, они попросили переименовать одну из улиц в Уфе в его честь, а также установить памятник первому президенту РБ перед Домом республики.
Напомним, что о смерти Муртазы Рахимова стало известно в ночь с 11 на 12 января. Политику было 88 лет. Прощание с первым президентом Республики Башкортостан состоится в эту пятницу, 13 января.
Соболезнования в виду смерти политика уже высказал нынешний глава региона Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Малиев, а также сенатор Ирек Ялалов и депутат Динар Гильмутдинов.