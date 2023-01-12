«Человек-эпоха»: экс-мэр Уфы Ялалов вспоминает первого президента Башкирии Рахимова

Ирек Ялалов выразил соболезнования в связи с уходом экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. Он назвал Рахимова «человеком-эпохой» и «великим сыном башкирского народа» — такую же формулировку ранее упомянул и глава республики Радий Хабиров.
— Впервые я познакомился с Муртазой Губайдулловичем в 1986 году, когда он работал еще главным инженером Уфимского нефтеперерабатывающего завода имени XXll съезда КПСС. Он навсегда останется в памяти народа и истории Башкортостана», — написал Ялалов в своих соцсетях.
Напомним, в ночь с 11 на 12 января 2023 года ушел из жизни легендарный для Башкирии политик, первый президент республики Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. Причина смерти в материале «Пруфов» не раскрывается. Известно, что похороны Рахимова состоятся 13 января, место его похорон будет названо позже.