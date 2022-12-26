Власти сделали важное заявление о выплатах для участников СВО из Башкирии

Как сообщается на портале, передавать данные карты или банковского счëта посторонним лицам нельзя. Отмечается, что Представители Минобороны России или уполномоченных ими организаций с такими просьбами к родственникам военнослужащих не обращаются.



Сотрудники военкомата никогда не просят номер банковской карты, ее CVV-код и иные ее данные. Также военкомат не присылает никаких СМС-сообщений, которые надо продиктовать звонящему, якобы для обеспечения платежа. С такой просьбой могут звонить мошенники.



В то же время сотрудник воинской части может по телефону попросить родственников военнослужащего для определенных выплат уточнить реквизиты банковского счета, однако это не относится к таким данным, как номер карты и CVV-код.





