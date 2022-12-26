Власти сделали важное заявление о выплатах для участников СВО из Башкирии

Портал «Объясняем.РФ» дал ответ на вопрос, могут ли сотрудники военкомата обращаться к родственникам участников СВО с просьбой предоставить им номер либо реквизиты банковской карты для осуществления выплат.
Как сообщается на портале, передавать данные карты или банковского счëта посторонним лицам нельзя. Отмечается, что Представители Минобороны России или уполномоченных ими организаций с такими просьбами к родственникам военнослужащих не обращаются.
Сотрудники военкомата никогда не просят номер банковской карты, ее CVV-код и иные ее данные. Также военкомат не присылает никаких СМС-сообщений, которые надо продиктовать звонящему, якобы для обеспечения платежа. С такой просьбой могут звонить мошенники.
В то же время сотрудник воинской части может по телефону попросить родственников военнослужащего для определенных выплат уточнить реквизиты банковского счета, однако это не относится к таким данным, как номер карты и CVV-код.