Глава Башкирии раскрыл, на кого возложили обязанности ушедшего на СВО Бадранова

Напомним, что о своем намерении отправиться на спецоперацию в качестве добровольца Бадранов заявил в конце сентября 2022 года. Позднее стало известно о том, что Бадранов вошел в батальон имени Минигали Шаймуратова. Отправка на СВО состоялась в Уфе на Советской площади.

Азамат Абдрахманов, в свою очередь, приобрел известность после событий на шихане Куштау.