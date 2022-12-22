Глава Башкирии раскрыл, на кого возложили обязанности ушедшего на СВО Бадранова

Большая часть обязанностей ушедшего на СВО вице-премьера Башкирии Азата Бадранова перейдет руководителю аппарата правительства РБ Азамату Абдрахманову. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил глава республики Радий Хабиров.
Напомним, что о своем намерении отправиться на спецоперацию в качестве добровольца Бадранов заявил в конце сентября 2022 года. Позднее стало известно о том, что Бадранов вошел в батальон имени Минигали Шаймуратова. Отправка на СВО состоялась в Уфе на Советской площади.
Азамат Абдрахманов, в свою очередь, приобрел известность после событий на шихане Куштау.