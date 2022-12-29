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Всех детей-студентов мобилизованных жителей переведут на бюджет в Башкирии

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI
Данная мера поддержки касается вузов и колледжей, сообщает министр образования РБ Айбулат Хажин.

Стало известно, что всех детей-студентов мобилизованных жителей Башкирии переведут на бюджетную форму обучения. Данное решение, как сообщает министр образования Башкирии Айбулат Хажин, было принято накануне Советом ректоров вузов республики.

Кроме перевода с коммерции на бюджет, студентов обеспечат бесплатным проживанием в общежитиях вузов, а также окажут материальную поддержку студентам очной формы обучения.

Для получения поддержки студентам нужно обратиться в администрацию своего вуза с заявлением.

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