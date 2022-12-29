Всех детей-студентов мобилизованных жителей переведут на бюджет в Башкирии

Стало известно, что всех детей-студентов мобилизованных жителей Башкирии переведут на бюджетную форму обучения. Данное решение, как сообщает министр образования Башкирии Айбулат Хажин, было принято накануне Советом ректоров вузов республики.
Кроме перевода с коммерции на бюджет, студентов обеспечат бесплатным проживанием в общежитиях вузов, а также окажут материальную поддержку студентам очной формы обучения.
Для получения поддержки студентам нужно обратиться в администрацию своего вуза с заявлением.