В Башкирии ответы на вопросы о денежном обеспечении мобилизованных даст горячая линия

Ранее портал “Объясняем.рф” сообщал о том, что если невыплата мобилизованным денежных средств или же их задержка по какой-то причине не произойдет в положенные сроки, с 10 по 20 число месяца следующего за месяцем службы, членам семей военнослужащих можно оставить жалобу в специальной форме обратной связи на портале «Госуслуги». Это могут сделать также сами мобилизованные, добровольцы, контрактники, демобилизованные. Жалоба будет по системе межведомственного взаимодействия в профильное ведомство.