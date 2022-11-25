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В Башкирии ответы на вопросы о денежном обеспечении мобилизованных даст горячая линия

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
В стране начал работу Единый расчетный центр Минобороны.

В Башкирии как и по всей России начала работу специализированная горячая линия по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан. Вопросом денежного довольствия и проблем возникающих про его осуществлении будет Единый расчетный центр Минобороны Российской Федерации, а обратиться туда можно по бесплатному номеру 8 (800) 737-7-737.

Ранее портал “Объясняем.рф” сообщал о том, что если невыплата мобилизованным денежных средств или же их задержка по какой-то причине не произойдет в положенные сроки, с 10 по 20 число месяца следующего за месяцем службы, членам семей военнослужащих можно оставить жалобу в специальной форме обратной связи на портале «Госуслуги». Это могут сделать также сами мобилизованные, добровольцы, контрактники, демобилизованные. Жалоба будет по системе межведомственного взаимодействия в профильное ведомство.

Жители Башкирии могут пожаловаться на задержку выплат мобилизованным
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#Общество#Мобилизация#Всегда актуально#Ирина Деревянчук
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