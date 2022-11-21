Жители Башкирии могут пожаловаться на задержку выплат мобилизованным

Однако на случай, если невыплата средств или же их задержка по какой-то причине все же произойдет, известно куда обращаться членам семей военнослужащих с возникшими проблемами. Помимо членов семей оставить жалобу в специальной форме обратной связи на портале «Госуслуги» могут и сами мобилизованные, добровольцы, контрактники, демобилизованные.