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Жители Башкирии могут пожаловаться на задержку выплат мобилизованным

Сегодня, 04:42
Фото: 1MI

Жителям Башкирии рассказали куда жаловаться на задержку выплат мобилизованным

Сделать это можно с помощью «Госуслуг», сообщает портал «Объясняем.рф».

После того как прошли заявленные властями РФ числа выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации гражданам, с 10 по 20 число месяца, жалобы на небольшие суммы или полное отсутствие денег на счету военнослужащего существенно сократились, если не сказать, что исчезли.

Однако на случай, если невыплата средств или же их задержка по какой-то причине все же произойдет, известно куда обращаться членам семей военнослужащих с возникшими проблемами. Помимо членов семей оставить жалобу в специальной форме обратной связи на портале «Госуслуги» могут и сами мобилизованные, добровольцы, контрактники, демобилизованные. 

После того как обратившийся после авторизации и проверки данных заполнит специальную форму обратной связи, указав регион, где был мобилизован военнослужащий, а также изложит суть обращения, Минцифры запрос обработает и передаст в ответственное профильное ведомство. По данным «Объясняем.рф» рассмотрят обращение за неделю.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
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