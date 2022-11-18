Погибшие при пожаре в Башкирии пять детей и двое взрослых были из благополучной семьи

Семья была благополучной. Приемных детей они взяли на воспитание, чтобы улучшить их жизнь, подчеркнул он. Семья «строилась», все было хорошо. Сейчас в сельсовете «сами в шоке» от произошедшей трагедии. Предположительные причины несчастья никто не называет.