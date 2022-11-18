Погибшие при пожаре в Башкирии пять детей и двое взрослых были из благополучной семьи

«Там были и приемные дети, дети-инвалиды. Нет, они ходили, но были с отклонениями в развитии», — рассказал сотрудник сельсовета.
Семья была благополучной. Приемных детей они взяли на воспитание, чтобы улучшить их жизнь, подчеркнул он. Семья «строилась», все было хорошо. Сейчас в сельсовете «сами в шоке» от произошедшей трагедии. Предположительные причины несчастья никто не называет.
Официально трагедию пока органы власти не комментируют. Соболезнования не появились в соцсетях главы Башкирии, главы Стерлитамакского района.
В настоящее время глава сельсовета Мария Макаренко находится на месте пожара в Матвеевке. Сотрудники администрации занимаются документами. Одновременно идет совещание по видеоконференцсвязи.
Ранее стало известно, что глава Стерлитамакского района Евгений Волков также находится в Матвеевке.
Как сообщалось ранее, пожар в небольшой деревне с населением около 200 человек произошел в ночь на пятницу. В огне погибли пятеро несовершеннолетних мальчиков, а также двое взрослых. Двух детей успел спасти отец, однако сам он не выжил.
Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.