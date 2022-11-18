Стало известно состояние двух спасенных детей при пожаре с семью жертвами в Башкирии

Состояние двух мальчиков-близнецов, которых отцу удалось вынести из огня во время страшного пожара в Башкирии, не вызывает опасений врачей. Дети успели надышаться угарным газом, но ожогов у них нет. Мальчиков забрали родственники, отказавшиеся от госпитализации.
Как сообщалось, пожар с семью жертвами произошел в деревне Матвеевка в Стерлитамакском в ночь на пятницу. Погибли родители и пять их детей - все мальчики. Двух младших детей отец успел вынести из горящего дома. После он вернулся в дом за остальными, однако погиб сам.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Проверку проводит региональная прокуратура. На месте происшествия работает специально созданный оперштаб, в который вошли сотрудники МЧС, Госкомитета по ЧС, следователи, представители властей, сотрудники правоохранительных органов.
Известно, что семья была на хорошем счету. Супруги воспитывали собственных и приемных детей, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья.
Матвеевка — маленькая деревня с населением около 200 человек. Она находится в 40 километрах от районного центра — Стерлитамака.