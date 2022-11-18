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Стало известно состояние двух спасенных детей при пожаре с семью жертвами в Башкирии

Сегодня, 10:51

Состояние здоровья выживших детей при пожаре с семью погибшими не вызывает опасений

Дети находятся с родственниками, сообщили Mkset в региональном Минздраве.

Состояние двух мальчиков-близнецов, которых отцу удалось вынести из огня во время страшного пожара в Башкирии, не вызывает опасений врачей. Дети успели надышаться угарным газом, но ожогов у них нет. Мальчиков забрали родственники, отказавшиеся от госпитализации.

Как сообщалось, пожар с семью жертвами произошел в деревне Матвеевка в Стерлитамакском в ночь на пятницу. Погибли родители и пять их детей - все мальчики. Двух младших детей отец успел вынести из горящего дома. После он вернулся в дом за остальными, однако погиб сам.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Проверку проводит региональная прокуратура. На месте происшествия работает специально созданный оперштаб, в который вошли сотрудники МЧС, Госкомитета по ЧС, следователи, представители властей, сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что семья была на хорошем счету. Супруги воспитывали собственных и приемных детей, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья.

Матвеевка — маленькая деревня с населением около 200 человек. Она находится в 40 километрах от районного центра — Стерлитамака.

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