В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется похолодание до -18 градусов

Так, по данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 16 ноября, на территории республики ожидается от -6 до -11 градусов. В отдельных районах ожидается снегопад. Ветер северо-западный, западный умеренный
В четверг, 17 ноября, температура воздуха ночью составит от -8 до -13, в случае, днем -4,-9, по северо-востоку до -14. Отмечается, что в случае прояснений температура может опускаться до -18 градусов. Местами также пройдёт снег.
В пятницу, 18 ноября, ожидается небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег, местами до умеренного, ночью по северо-востоку без существенных осадков, в отдельных районах ожидается гололед. Температура воздуха составит -5,-10, по северо-востоку -11,-16, днем 0,-5, по северо-востоку до -10.