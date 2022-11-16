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В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется похолодание до -18 градусов

Сегодня, 08:41
Синоптики Башгидрометцентра сообщают о похолодании в республике

Так, по данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 16 ноября, на территории республики ожидается от -6 до -11 градусов. В отдельных районах ожидается снегопад.  Ветер северо-западный, западный умеренный

В четверг, 17 ноября, температура воздуха ночью составит от -8 до -13, в случае, днем -4,-9, по северо-востоку до -14. Отмечается, что в случае прояснений температура может опускаться до -18 градусов. Местами также пройдёт снег. 

В пятницу, 18 ноября, ожидается небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег, местами до умеренного, ночью по северо-востоку без существенных осадков, в отдельных районах ожидается гололед. Температура воздуха составит  -5,-10, по северо-востоку -11,-16, днем 0,-5, по северо-востоку до -10.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Погода#Прогноз погоды
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