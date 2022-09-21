Частичная мобилизация, скандал в тубдиспансере и пойманный на взятке замглавы района

Сегодня президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации российских граждан. Как сообщил глава государства, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Подробнее о том, кого в первую очередь коснётся мобилизация Mkset рассказывал здесь.
Решение президента о частичной мобилизации прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона сообщил, что в республике понимают важность проведения специальной военной операции на территории Украины, а также заявил о создании штаба для координации мероприятий по выполнению указа президента.
Стало известно, что в республиканских вузах увеличат количество мест для подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса. Связано это с поручением президента России Владимира Путина об увеличении объёмов выпуска оружия и военной техники. Отметим, что сотрудники ОПК имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Подробнее о том, к сотрудникам каких предприятий, это относится Mkset рассказывал здесь. Также о том, кто ещё может получить отсрочку от мобилизации, Mkset поговорил с юристом Рустамом Насыровым.
Находящемуся под следствием главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, а также руководителю управления строительства № 3 ФСИН России Руслана Валишина предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия. Ранее Кучарбаеву уже были предъявлены обвинения по статье о превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Скандал в республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере. По словам уфимки, персонал медучреждения издевается над детьми. Как рассказывает девушка, детей кричат, унижают их и по две недели не выпускают на прогулку. Также в сети появилось видео, на котором, предполагаемая сотрудница диспансера, подняла руку на ребенка.
В Нефтекамске при получении взятки задержан заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству, который решил навариться на предпринимателе, который хотел добывать песок в вотчине чиновника — в Краснокамском районе. Собственно с этой просьбой 38-летний предприниматель и обратился к заместителю главы района, который, между тем полномочиями распоряжаться землями не обладал. Однако это не остановило его в незаконном требовании к предпринимателю — он попросил денег за возможность добывать песок, причем не имея на то законных оснований.