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В России объявлена частичная мобилизация

21 сентября 06:14
Фото: скриншот
Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны в среду, 21 сентября.

«Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационный мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», -Владимир Путин.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт, сказал президент.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта СВО.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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