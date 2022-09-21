В России объявлена частичная мобилизация

«Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационный мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», -Владимир Путин.
Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт, сказал президент.
Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта СВО.