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Юрист из Башкирии рассказал, кто получит отсрочку во время мобилизации

20 сентября 19:14
Фото: 1MI
Mkset выяснил какие категории граждан могут получить отсрочку от призыва в армию в условиях мобилизации.

Сегодня, 20 сентября, депутаты Госдумы проголосовали за принятие законопроекта о внесении изменений в УК РФ и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекс РФ. В частности, кодекс вводятся такие понятия как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Ранее Mkset подробно рассказывал о военной мобилизации: что она из себя представляет и чего ждать жителям страны в случае ее введения. Как отметил юрист Рустам Насыров в беседе с корреспондентом мобилизация, в случае ее объявления, не коснется некоторых категорий граждан.

Так, в первую очередь не будут призваны пребывающие в запасе, забронированные для гражданских нужд. Речь идет о высококвалифицированных специалистах на предприятиях, а также о тех, кто участвует в муниципальном и государственном управлении. Подчеркнем, что бронируются не все военнообязанные и не на всех предприятиях. Согласно федеральному закону организация бронирование находится в полномочиях Правительства России и Федеральных органов исполнительной власти.

В законе также указывается, что отсрочка сроком до шести месяцев предоставляется признанным временно негодными к военной службе гражданам.

Далее, отсрочку от призыва при мобилизации получат граждане, которые осуществляют уход за родственниками с инвалидностью, а также опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (при условии, что других опекунов у детей не имеется), родители-одиночки одного или более детей до 16 лет и многодетные семья (от 4 детей до 16 лет). Под категорию попадают и беременные женщины, начиная с 22 недели. А также гражданам, имеющим жену на 22 недели беременности и больше, вместе с этим на иждивении должно находиться трое детей до 16 лет.

Кроме того, граждане, чья мама, помимо самого призывника, имеет более четырех детей в возрасте до 8 лет. Важно подчеркнуть, что воспитывать детей она должна без мужа.

Помимо этого, на отсрочку при мобилизации имеют право депутаты Госдумы и сенаторы. Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Юрист также подчеркивает, что отдельным категориям граждан иммунитет предоставить может президент РФ.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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