Далее, отсрочку от призыва при мобилизации получат граждане, которые осуществляют уход за родственниками с инвалидностью, а также опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (при условии, что других опекунов у детей не имеется), родители-одиночки одного или более детей до 16 лет и многодетные семья (от 4 детей до 16 лет). Под категорию попадают и беременные женщины, начиная с 22 недели. А также гражданам, имеющим жену на 22 недели беременности и больше, вместе с этим на иждивении должно находиться трое детей до 16 лет.