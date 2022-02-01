Год под следствием: взлет и падение экс-главы минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева

Если набрать в поисковой строке браузера «Рамзиль Кучарбаев», то под первыми двумя ссылками расположится портфолио политика на сайтах министерства строительства и правительства республики соответственно. Чуть ниже расположится стандартная галерея портретов чиновника средней руки: вот он вручает очередную грамоту, вот — сидит за столом, деловито сложив руки. Однако из типичного набора фотографий на фоне флагов республики и названий ведомств, в которых успел отметиться чиновник прежде чем занять пост министра, сильно выбивается из композиции фото, где Кучарбаев сидит в суде на скамье подсудимых, опустив глаза.