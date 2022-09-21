Железная бронь: предприятия в Башкирии, сотрудников которых не мобилизуют

ФКП Авангард (Стерлитамак). Занимается утилизацией вооружения и военной техники. Выполняет госконтракты, заключенные с Минобороны РФ, Федеральным агентством по государственным резервам, Минпромторгом России. Производит промышленную взрывчатку на основе продуктов утилизации, изготавливает химическую продукцию, промышленную тару. Предприятие также ведет научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.
АО Белебеевский завод Автонормаль — машиностроительное предприятие. Специализируется на производстве крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности.
АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (АО «УППО»). Изготавливает бортовое авиационное оборудование для различных типов самолетов и вертолетов.
АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (Уфа). Основные направления деятельности предприятия: разработка, производство, ремонт, авторский надзор и испытания, восстановление и реализация специальной радиоэлектронной техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации командно-штабных машин, техники связи и аппаратных полевых узлов специального и гражданского назначения.
АО ИНМАН (Ишимбай). Является крупнейшим российским производителем краноманипулятоных установок различной грузоподъемности.
АО «Красный пролетарий» (Стерлитамак). Основные виды деятельности предприятия: проектирование и производство нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования, спецтранспорта для обслуживания нефтяных скважин, технологического нефтепромыслового оборудования и запчастей к ним. Кроме этого предприятие выполняет сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования и его ремонт. Также проектирует и изготавливает нестандартное оборудование.
АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (входит в холдинг «Вертолеты России») выпускает все типы вертолетов для военно-морского флота России, включая модификации Ка-27, Ка-29 и Ка-31.
АО «Машиностроительная компания «Витязь» (Ишимбай). Предприятие входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех». Производит наземные транспортные средства высокой проходимости. Это единственный в России завод, выпускающий уникальные плавающие двухзвенные гусеничные транспортеры гражданского и военного назначения, предназначенные для эксплуатации в особо сложных дорожных и климатических условиях.
АО Научно-исследовательский институт «Солитон» (Уфа) — занимается разработками в сфере многоканальных цифровых систем передачи информации по кабельным, радиорелейным, спутниковым и тропосферным линиям связи. Производит комплексы технических и программных средств для интегральных автоматизированных сетей связи повышенной живучести, мобильные аппаратно-программные информационные комплексы, автоматизированные полевые радиоизмерительные приборы.
АО «Институт технологии и организации производства» (Уфа) — занимается разработкой тиристорных источников электропитания, систем бесперебойного энергообеспечения. Производит алмазный абразивный инструмент, ремонтирует детали типа лопатки турбин, вкладыши подшипников, колодки и др.
АО «Салаватский химический завод». Основной продукт, который производит общество, — несимметричный диметилгидразин (гептил). Гептил применяется в ракетах средней дальности и межконтинентальных баллистических ракетах, в ракетах подводных лодок.
АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (Уфа). Входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». Является лидером по изготовлению систем зажигания для гражданской и военной авиации, искровых свечей зажигания для гражданской и боевой авиации, бесконтактных систем зажигания.
АО «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния». Основной вид деятельности — разработка электрических систем зажигания и электронных систем автоматического управления для двигателей летательных аппаратов, их производство, модернизация и послепродажное обслуживание.
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Многопрофильный завод выпускает продукцию для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, металлургической и ряда других отраслей промышленности.
Группа компаний «ОЗНА» (Октябрьский). Специализируется на инжиниринге и производстве оборудования для объектов наземной инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений.
ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» — поставщик пружинной и рессорной продукции.
ОАО «Салаватнефтемаш» — выпускает оборудование для нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности, в том числе связанных с обращением, транспортированием, хранением жидких, газообразных веществ, стремящийся к получению конкурентного преимущества за счет производства высококачественной продукции с применением опыта и пониманием конъюнктуры рынка.
ООО «Восточная арматурная компания» (производство — Благовещенск). Выпускает задвижки, клапаны, устройства переключения, предохранительные блоки, затворы, шаровые краны, фонтанную арматуру, приводные устройства, гидронасосы.
ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Уфа) — производитель технологического оборудования для объектов добычи, подготовки и транспорта нефти, газа и конденсата.
ООО «НКМЗ-Групп» (Нефтекамск) — выпускает продукцию для нефтегазодобывающих предприятий и предприятий по сервисному обслуживанию и ремонту скважин.
ООО Научно-производственное объединение «Станкостроение» (Стерлитамак) — проектирует и производит оборудование для металлообработки (трёх- и пятикоординатные обрабатывающие центры и многоцелевые фрезерно-расточные станки с ЧПУ).
ООО Научно-производственная фирма «Пакер» (Октябрьский). Основной вид деятельности — разработка, производство, сопровождение скважинного оборудования, предоставление инженерно-технологических услуг для нефтегазодобывающих предприятий.
ООО «Уфимкабель» производит радиочастотные кабели, монтажные кабели и провода, силовые, контрольные и геофизические кабели, кабели, провода и шнуры связи, автопровода, установочные и осветительные провода, металлические экранирующие плетенки и т. д.
ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу предприятий ПАО «КАМАЗ») — производит спецнадстройки на шасси КАМАЗ: пассажирские автобусы, емкостно-наливную технику, бортовые прицепы и полуприцепы, сеноуборочный комплекс.
ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (входит в состав группы компаний ПАО «КАМАЗ») — специализируется на проектировании и производстве спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственных, нефтегазодобывающей отраслей.
АО «Благовещенский арматурный завод». Профилирующая продукция предприятия — трубопроводная арматура из углеродистых, низколегированных и нержавеющих марок сталей.
АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». Номенклатурный ряд продукции АО «УАП «Гидравлика» включает авиационные вспомогательные газотурбинные двигатели, гибкие трубопроводы, фильтры и специальные агрегаты.
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Основные виды деятельности: разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, разработка, производство и ремонт газоперекачивающих установок.
Сотрудники каких из этих предприятий получат отсрочку в настоящий момент сказать сложно. На сайте Минпрома список предприятий указан вместе с предприятиями машиностроения, сотрудники которых не упоминались в указе президента. Отдельный список предприятий ОПК засекречен.