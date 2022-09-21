Железная бронь: предприятия в Башкирии, сотрудников которых не мобилизуют

АО «Красный пролетарий» (Стерлитамак). Основные виды деятельности предприятия: проектирование и производство нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования, спецтранспорта для обслуживания нефтяных скважин, технологического нефтепромыслового оборудования и запчастей к ним. Кроме этого предприятие выполняет сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования и его ремонт. Также проектирует и изготавливает нестандартное оборудование.