Хабиров прокомментировал решение Путина о частичной мобилизации

После того как сегодня, 21 сентября, президент Путин обратился к россиянам с обращением, в ходе которого объявил о начале частичной мобилизации, Mkset обратился за комментарием Радия Хабирова в его пресс-службу и узнал, что глава Башкирии думает о мобилизации.
Мы полностью поддерживаем решение Президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации. В Башкортостане понимают необходимость проведения специальной военной операции. В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего.Радий Хабиров
Также Радий Хабиров выразил уверенность в том, что «мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства».
Напомним, обращение президента Путина и министра обороны РФ Шойгу россияне ждали вчера вечером, хотя оно не было объявлено официально, о нем писали в том числе и официальные СМИ. 20 сентября в 22:00 по Уфе трансляция обращения так и не началась, не началась она и через час. Уже заполночь журналисты близкие к Кремлю, к примеру Маргарита Симоньян, порекомендовали россиянам идти спать.
Обращение Путина и Шойгу состоялось сегодня, 21 сентября в 11:00 часов по Уфе, из него жителям страны стало известно, что Путин подписал указ о частичной мобилизации, который уже вступил в силу и подразумевает мобилизацию резервистов. Пока что многие вопросы по данной теме остаются без ответов и даже руководители профильных федеральных ведомств на многочисленные вопросы отвечать отказываются до получения разъяснений.