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Хабиров прокомментировал решение Путина о частичной мобилизации

21 сентября 12:10
Фото: 1MI
Ранее глава Башкирии оказался одним из первых губернаторов, поддержавших идею главы Чечни о «самомобилизации».

После того как сегодня, 21 сентября, президент Путин обратился к россиянам с обращением, в ходе которого объявил о начале частичной мобилизации, Mkset обратился за комментарием Радия Хабирова в его пресс-службу и узнал, что глава Башкирии думает о мобилизации.

Мы полностью поддерживаем решение Президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации. В Башкортостане понимают необходимость проведения специальной военной операции. В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего.Радий Хабиров

Также Радий Хабиров выразил уверенность в том, что «мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства».

Напомним, обращение президента Путина и министра обороны РФ Шойгу россияне ждали вчера вечером, хотя оно не было объявлено официально, о нем писали в том числе и официальные СМИ. 20 сентября в 22:00 по Уфе трансляция обращения так и не началась, не началась она и через час. Уже заполночь журналисты близкие к Кремлю, к примеру Маргарита Симоньян, порекомендовали россиянам идти спать.

Обращение Путина и Шойгу состоялось сегодня, 21 сентября в 11:00 часов по Уфе, из него жителям страны стало известно, что Путин подписал указ о частичной мобилизации, который уже вступил в силу и подразумевает мобилизацию резервистов. Пока что многие вопросы по данной теме остаются без ответов и даже руководители профильных федеральных ведомств на многочисленные вопросы отвечать отказываются до получения разъяснений.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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