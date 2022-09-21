Хабиров прокомментировал решение Путина о частичной мобилизации

Напомним, обращение президента Путина и министра обороны РФ Шойгу россияне ждали вчера вечером, хотя оно не было объявлено официально, о нем писали в том числе и официальные СМИ. 20 сентября в 22:00 по Уфе трансляция обращения так и не началась, не началась она и через час. Уже заполночь журналисты близкие к Кремлю, к примеру Маргарита Симоньян, порекомендовали россиянам идти спать.