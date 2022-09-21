Хабирову показали как в тубдиспансере Уфы бьют детей из приютов и детских домов

Первоисточник — уфимка Валентина Захарова записала видео и разместила на своей странице в соцсетях, отметив под ним представителей власти. Женщина на видео говорит, что к ней поступило обращение из диспансера о том, что там бьют детей, которые остались без попечения родителей, то есть из приютов и детских домов, а также «оказывают негативное моральное и физическое давление». По словам женщины на детей кричат, унижают их и по две недели не выпускают на прогулку.