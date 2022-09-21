Хабирову показали как в тубдиспансере Уфы бьют детей из приютов и детских домов

На странице Радия Хабирова появилось сообщение Ильмира Ахунова о том, что в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере Уфы нянечки и даже медицинский персонал избивают детей.
Первоисточник — уфимка Валентина Захарова записала видео и разместила на своей странице в соцсетях, отметив под ним представителей власти. Женщина на видео говорит, что к ней поступило обращение из диспансера о том, что там бьют детей, которые остались без попечения родителей, то есть из приютов и детских домов, а также «оказывают негативное моральное и физическое давление». По словам женщины на детей кричат, унижают их и по две недели не выпускают на прогулку.
Однако отношение к детям нянечек оказалось не единственной претензией, на странице Валентина Захарова разместила также фотографии тараканов в некой емкости, напоминающей разрезанную упаковку от сока, а также несвежего ремонта и обваливающейся со стен штукатурки.
Такое жестокое отношение к детям недопустимо!!! нахождение детей в больнице, можно сравнить только с тюрьмой!!! Только эти дети ни в чем не виновны!!! Требую всех виновных строго наказать! Дети из приютов, теперь дети государства, закон обязан их защитить!!!Валентина Захарова
В пресс-службе регионального минздрава Mkset сообщили, что по всем фактам о которых говориться в обращении в данный момент ведется проверка.