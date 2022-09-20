Подследственному главе минстроя Башкирии Кучарбаеву предъявили новое обвинение

«Ъ-Уфа» стало известно о новом повороте в нашумевшем деле башкирского министра строительства и архитектуры, а также экс-начальника Управления капитального строительства республики Рамзиля Кучарбаева. Стало известно, что в его отношении и в отношении руководителя управления строительства № 3 ФСИН России Руслана Валишина прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Валишина и Кучарбаева обвиняют в превышении должностных полномочий за которым последовали тяжкие последствия, и если суд докажет их вину, то им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако сразу отметим и то, что оба обвиняемых не признают своей вины.
Между тем уголовное дело против Кучарбаева сразу по двум статьям рассматривается в Ленинском райсуде Уфы. Обвиняют министра в превышение должностных полномочий (но без тяжких последствий) и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау.
Что касается нового дела, то следствие полагает, что в период с 2017 по 2019 год Управление капитального строительства, возглавляемое Рамзилем Кучарбаевым нашло единственного поставщика услуг по 50 государственным контрактам в лице структуры ФСИН. Контракты при этом были далеко не пустяковыми, 50 контрактов, более чем на 2 миллиарда рублей, все на проектно-изыскательные работы и на строительство объектов, которые возводились в рамках нацпроектов или же госпрограмм. Некоторые манипуляции и разница в размере 143 миллионов рублей «осели» у обвиняемых. Однако, как уже было сказано, ни Кучарбаев, ни Валишин вины своей не признают, а их дело рассмотрит Октябрьский райсуд Уфы.
Тем временем 17 августа Mkset сообщал о том, что защита просит выпустить из-под ареста главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Адвокат министра, а точнее министров Лариса Исаева выражала надежды что меру пресечения ее подзащитным удастся смягчить после рассмотрения кассационной жалобы.