mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подследственному главе минстроя Башкирии Кучарбаеву предъявили новое обвинение

20 сентября 16:05
Фото: 1MI
На этот раз обвиняют Рамзиля Кучарбаева в превышении полномочий, сообщил «Ъ-Уфа» 20 сентября.

«Ъ-Уфа» стало известно о новом повороте в нашумевшем деле башкирского министра строительства и архитектуры, а также экс-начальника Управления капитального строительства республики Рамзиля Кучарбаева. Стало известно, что в его отношении и в отношении руководителя управления строительства № 3 ФСИН России Руслана Валишина прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Валишина и Кучарбаева обвиняют в превышении должностных полномочий за которым последовали тяжкие последствия, и если суд докажет их вину, то им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако сразу отметим и то, что оба обвиняемых не признают своей вины.

Между тем уголовное дело против Кучарбаева сразу по двум статьям рассматривается в Ленинском райсуде Уфы. Обвиняют министра в превышение должностных полномочий (но без тяжких последствий) и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау.

Что касается нового дела, то следствие полагает, что в период с 2017 по 2019 год Управление капитального строительства, возглавляемое Рамзилем Кучарбаевым нашло единственного поставщика услуг по 50 государственным контрактам в лице структуры ФСИН. Контракты при этом были далеко не пустяковыми, 50 контрактов, более чем на 2 миллиарда рублей, все на проектно-изыскательные работы и на строительство объектов, которые возводились в рамках нацпроектов или же госпрограмм. Некоторые манипуляции и разница в размере 143 миллионов рублей «осели» у обвиняемых. Однако, как уже было сказано, ни Кучарбаев, ни Валишин вины своей не признают, а их дело рассмотрит Октябрьский райсуд Уфы.

Тем временем 17 августа Mkset сообщал о том, что защита просит выпустить из-под ареста главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Адвокат министра, а точнее министров Лариса Исаева выражала надежды что меру пресечения ее подзащитным удастся смягчить после рассмотрения кассационной жалобы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48