Подследственному главе минстроя Башкирии Кучарбаеву предъявили новое обвинение

Что касается нового дела, то следствие полагает, что в период с 2017 по 2019 год Управление капитального строительства, возглавляемое Рамзилем Кучарбаевым нашло единственного поставщика услуг по 50 государственным контрактам в лице структуры ФСИН. Контракты при этом были далеко не пустяковыми, 50 контрактов, более чем на 2 миллиарда рублей, все на проектно-изыскательные работы и на строительство объектов, которые возводились в рамках нацпроектов или же госпрограмм. Некоторые манипуляции и разница в размере 143 миллионов рублей «осели» у обвиняемых. Однако, как уже было сказано, ни Кучарбаев, ни Валишин вины своей не признают, а их дело рассмотрит Октябрьский райсуд Уфы.