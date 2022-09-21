Из-за частичной мобилизации вузы Башкирии будут больше готовить специалистов для ОПК

В настоящее время в Башкирии 18 предприятий, выполняющих гособоронзаказ, 14 из этих предприятий входят в реестр оборонно-промышленного комплекса, сообщил Mkset вице-премьер по научно-технологическому развитию — глава республиканского Минпрома Александр Шельдяев. В их числе предприятия, входящие в структуру «Ростеха», а также частные компании.
Что касается поручения увеличить гособоронзаказ, то «там, где была в приоритете гражданская продукция, она отодвигается на второй план». Одновременно с этим идет наращивание объемов производства. Так, по итогам прошлого года предприятия увеличили выпуск продукции в среднем на 50%.
Министр отмечает кадровый дефицит на предприятиях ОПК: «ОДК-УМПО», например, необходимо две тысячи сотрудников, в «КумАПП» требуется 300 человек.
«Мы понимаем, что нужно людей сегодня готовить. Производственный учебный центр (Госкорпорации Ростех), который мы запустили в прошлом году, изначально открыл прием 1200 студентов, сегодня поставлена задача увеличить их число до трех тысяч», — сообщил Александр Шельдяев.
В настоящее время республиканские власти рассматривают возможность «переформатировать» специальности, которым обучают в республиканских колледжах и ссузах аграрного и гуманитарного профиля. В этом случае студенты смогут изучать теорию в своих образовательных учреждениях, а практику проходить в производственном учебном центре. Таким образом можно будет готовить специалистов востребованных специальностей.
Планируется увеличить и число бюджетных мест в вузах.
«Кроме того, главой республики принято решение о строительстве или передаче общежитий предприятиям, чтобы они могли привлекать сотрудников. Господдержка, которая оказывается через Фонд развития промышленности, будет предоставляться в первую очередь тем проектам, которые направлены на поддержание и увеличение объемов производства оборонно-промышленных предприятий», — отметил министр промышленности РБ.
Предприятия ОПК вошли в промышленные кластеры, которые в настоящее время формируются в Башкирии. С 1 января 2023 года для таких компаний начнут действовать дополнительные меры поддержки.