Из-за частичной мобилизации вузы Башкирии будут больше готовить специалистов для ОПК

Что касается поручения увеличить гособоронзаказ, то «там, где была в приоритете гражданская продукция, она отодвигается на второй план». Одновременно с этим идет наращивание объемов производства. Так, по итогам прошлого года предприятия увеличили выпуск продукции в среднем на 50%.