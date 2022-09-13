Горизонт познания: в Уфе открылась выставка Евгении Васильевой «Время и вечность»

— Мне очень легко творить, когда я понимаю, что есть место, которое будет тепло воспринимать данные работы. Я стараюсь направить диалог между разными видами медиа, но в этой выставке есть еще интерес диалога между эпохами. В этих залах мы наблюдаем работы разных веков, и многие из них говорят об одном и том же — о нашем существовании на Земле. Мы должны понимать, что это существование не конечно, и как-то ориентироваться на ценности более серьезного масштаба, то есть идти к источнику нашего существования и понимать, что есть добро, что есть зло, что в нашей жизни не должно быть агрессии и насилия. И тогда жить всем нам будет гораздо радостней, веселей и мы будем счастливы.