Динамика души: в Уфе открылась выставка Евгении Васильевой «Бурзянская пчела»

— Я восхищаюсь бурзянской пчелой и посвятила ей свои работы и живописные краски — мне хотелось, чтобы люди поняли, насколько важны даже самые маленькие насекомые, самые небольшие сущности, которые влияют на нашу жизнь. Уже принято решение провести Международный конгресс «Апимондия» в Уфе — считаю, это большой праздник для нашей страны. Мы сможем отдать дань природе Башкортостана, ее научным исследованиям в области пчеловодства, сельскому хозяйству и тем возможностям, которые предоставляет республика для туризма. Если я смогла внести хоть немного радости в сегодняшнее непростое время — я очень счастлива и благодарна всем присутствующим.