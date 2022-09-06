Трех собак из стаи, которая вчера едва не загрызла женщину с ребенком, отловили в Уфе

В пресс-службе Кировского района Уфы отчитались о частичном успехе в отлове собак, которые вчера напали на женщину с ребенком на улице Габдуллы Амантая в Уфе. Mkset сообщал об этом случае, а также еще об одном, но уже на территории детского дошкольного учреждения.