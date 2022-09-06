Жители Уфы пожаловались на стаи бездомных собак на территории детсада

Местная жительницы также поделилась переживаниями о том, в утреннее время собаки могут напасть на детей. Отметим, что днём ранее в Уфе на улице Амантая стая собак набросилась на подростка, а позднее на девушку. В свою очередь, женщина направила обращение в службу по отлову собак, однако результатов это не принесло.