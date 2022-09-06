Жители Уфы пожаловались на стаи бездомных собак на территории детсада

Жительница Уфы рассказала в соцсетях о том, что территорию детского сада № 180 в качестве места для ночлега облюбовала стая из десяти бродячих собак.
Так, по словам женщины, уже больше недели животные в ночное время приходят на территорию детского учреждения, где «справляют нужду» и «валяются на траве разнося глистов и лишай». Уфимка также сообщает, что животные громко лают по ночам, тем самым причиняя дискомфорт местным жителям.
Местная жительницы также поделилась переживаниями о том, в утреннее время собаки могут напасть на детей. Отметим, что днём ранее в Уфе на улице Амантая стая собак набросилась на подростка, а позднее на девушку. В свою очередь, женщина направила обращение в службу по отлову собак, однако результатов это не принесло.
Примечательно, что жители улицы Амантая также обращались в службу отлова, однако там им заявили, что ничего не могут сделать. В службе это объяснили тем, что для отлова необходимо видеоподтверждение, на котором будет видно, какая именно собака вела себя агрессивно.
В свою очередь, на обращение местной жительницы отреагировали в администрации Орджоникидзовского района, сообщив, что информацию о бездомных животных передали в службу отлова ООО «Актив». Территорию учреждения обследуют, а о результатах сообщат до 7 сентября.
Отметим, что это не первый случай, когда в Уфе сообщают о стаях бездомных собак. Так, в январе этого года на камеры видеонаблюдения попал момент нападения собак на школьника на улице Айской. Позднее стаю из 12 собак отловили. Согласно контракту, животным должны провести ветеринарный осмотр, обработать от паразитов, стерилизоваться и в случае, если животное не агрессивное отпустить.
Согласно данным статистики, в феврале 2022 года в Уфе насчитали свыше 20 тысяч бездомных животных. При этом в настоящий момент на территории города действуют две службы по отлову.