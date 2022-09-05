Стая из пяти агрессивных собак набросилась на нескольких жителей Уфы

По словам уфимцев, собаки напали на подростка во дворе дома по Амантая, 3. Затем бросились на женщину. По словам других очевидцев, жертве пришлось отбиваться от псов зонтом, помогли ей прохожие, разогнавшие агрессивных животных.
«Позвонила я в службу отлова, сказали: вы уже пятая, кто звонит, пока вы не снимите видео, какая именно собака покусала, мы не можем их ловить. Приедем, посмотрим, если чип есть, отпустим, если не стерилизованы то стерилизуем и обратно отпускаем», — сообщила одна из местных жительниц.
Еще одна женщина рассказала, что эта же стая облаяла ее в этом же районе, на улице Муксинова. Также жители микрорайона стали очевидцами нападения собак на молодого человека.
Как сообщал Mkset, на прошлой неделе на агрессивную собаку пожаловались жители Благовещенска. Агрессивное животное кидалось на местных жителей в парке и рядом с остановкой. В один день в травмпункт обратились пять человек, в числе которых и вызванный по поводу нападений этой собаки же полицейский. Местные власти сообщили, что пса удалось поймать на следующий день, однако в настоящее время средства на отлов безнадзорных животных у города закончились.