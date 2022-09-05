Стая из пяти агрессивных собак набросилась на нескольких жителей Уфы

Как сообщал Mkset, на прошлой неделе на агрессивную собаку пожаловались жители Благовещенска. Агрессивное животное кидалось на местных жителей в парке и рядом с остановкой. В один день в травмпункт обратились пять человек, в числе которых и вызванный по поводу нападений этой собаки же полицейский. Местные власти сообщили, что пса удалось поймать на следующий день, однако в настоящее время средства на отлов безнадзорных животных у города закончились.