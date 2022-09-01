Суд Шевчука, изучение башкирского языка и ковидые ограничения в школах

Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад. К квитанциях жителей Уфы за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ими ещё в 2019 году. В МУП «Уфимские инженерные сети» поясняют, что начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Как сообщили на предприятии, в ноябре дом потреблял больше тепла, чем в октябре, но сумма оплаты при этом была ниже.