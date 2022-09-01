Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад

О доначислении за тепло, потребленное жителями города ещё в ноябре 2019 года сообщили в пресс-службе городской администрации

К квитанциях жителей Уфы за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ими ещё в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В МУП «Уфимские инженерные сети» поясняют, что начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Как сообщили на предприятии, в ноябре дом потреблял больше тепла, чем в октябре, но сумма оплаты при этом была ниже. Отмечается, что доначисления затронут не всех, а только жителей тех домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ, а также домов, где наряду с этим установлены ОДПУ. Квитанции от МУП УИС, в свою очередь, изначально содержали в себе корректные данные.

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