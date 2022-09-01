Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад

Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад
Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад
Вчера, 14:17ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О доначислении за тепло, потребленное жителями города ещё в ноябре 2019 года сообщили в пресс-службе городской администрации

К квитанциях жителей Уфы за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ими ещё в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В МУП «Уфимские инженерные сети» поясняют, что начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Как сообщили на предприятии, в ноябре дом потреблял больше тепла, чем в октябре, но сумма оплаты при этом была ниже.

Отмечается, что доначисления затронут не всех, а только жителей тех домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ, а также домов, где наряду с этим установлены ОДПУ. Квитанции от МУП УИС, в свою очередь, изначально содержали в себе корректные данные.

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