Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети». Так, по информации РБК Уфа, конкурсное производство в отношение ресурсоснабжающего предприятия открыто на шесть ммесяцев, а конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.
Отметим, что иск о признании МУП «УИС» банкротом подала компания ООО «БашРТС» еще в 2018 году. В результате чего в отношении Уфимских инженерных сетей была введена процедура наблюдения, в 2019 году было введено внешнее управление на срок 18 месяцев, в декабре прошлого года она была продлена.
Так, более 58% долгов МУП «УИС», по данным РБК Уфа, приходится на долги перед ООО «БашРТС» — 1,135 миллиарда рублей, 40,17% — 777,18 миллиона рублей — на долги перед АО «Банк ДОМ.РФ».
Известно, что МУП «Уфимские инженерные сети» было зарегистрировано в 2012 году, а учредителем является администрация Уфы.
Ранее мы сообщали, что компания обяжет жителей Уфы доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад. В частности, в квитанции за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ещё в 2019 году. Как объяснили в компании, начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Доначисления затронут не всех, а только жителей тех домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ, а также домов, где наряду с этим установлены ОДПУ.