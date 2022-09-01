Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети»

Ранее мы сообщали, что компания обяжет жителей Уфы доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад. В частности, в квитанции за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ещё в 2019 году. Как объяснили в компании, начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Доначисления затронут не всех, а только жителей тех домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ, а также домов, где наряду с этим установлены ОДПУ.