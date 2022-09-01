В Уфе 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС

В Уфе 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС
В Уфе 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС
Вчера, 12:06ОбществоАзамат НуховФото: Ирина Тропина / 1MI
Жалобу музыканта зарегистрировали 30 августа, сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ

В верховном суде республики 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука на штраф в размере 50 тысяч рублей, который музыкант получил по статье о дискредитации ВС РФ. Информацию об этом Mkset подтвердили в объединённой пресс-службе судов РБ.

Сообщается, что жалоба была зарегистрирована двумя днями ранее — 30 августа в Советском районном суде гороа Уфы.

Напомним, после концерта группы ДДТ в Уфе в мае этого года в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по делу об административном правонарушении. Тогда музыкант в ходе выступления озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний — подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

Примечательно, что рассмотрение дела по существу откладывалось в течение нескольких месяцев. Так, в материалах, предоставленных суду Санкт-Петербурга неоднократно выявлялись различные недочёты, из-за чего суд отказывался заниматься рассмотрением дела. Наконец в августе этого года Советский районный суд рассмотрел дело и вынес решение. Юрию Шевчуку был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

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