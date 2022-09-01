В Уфе 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС

Напомним, после концерта группы ДДТ в Уфе в мае этого года в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по делу об административном правонарушении. Тогда музыкант в ходе выступления озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний — подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.