В Уфе 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС

В верховном суде республики 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука на штраф в размере 50 тысяч рублей, который музыкант получил по статье о дискредитации ВС РФ. Информацию об этом Mkset подтвердили в объединённой пресс-службе судов РБ.
Сообщается, что жалоба была зарегистрирована двумя днями ранее — 30 августа в Советском районном суде гороа Уфы.
Напомним, после концерта группы ДДТ в Уфе в мае этого года в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по делу об административном правонарушении. Тогда музыкант в ходе выступления озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний — подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Примечательно, что рассмотрение дела по существу откладывалось в течение нескольких месяцев. Так, в материалах, предоставленных суду Санкт-Петербурга неоднократно выявлялись различные недочёты, из-за чего суд отказывался заниматься рассмотрением дела. Наконец в августе этого года Советский районный суд рассмотрел дело и вынес решение. Юрию Шевчуку был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.