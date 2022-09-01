Ковидные ограничения будут действовать для школьников Башкирии

Ковидные ограничения будут действовать для школьников Башкирии
Ковидные ограничения будут действовать для школьников Башкирии
Вчера, 10:08ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Как будет выглядеть учебный процесс в этом году с учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, рассказали в Роспотребнадзоре РБ

В новом учебном году в школах республики продолжит действовать ряд ранее введённых антиковидных ограничений. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Сообщается, что при входе в учебное учреждение у учеников и педагогов будут измерять температуру, в закрытых помещениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, сохранится также и соблюдение масочно-перчаточного режима, однако данная мера относится только для работников столовой. Также отмечается, что перед открытием в школах необходимо провести уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Напомним, днём ранее стало известно, что школьникам в Башкирии и по сей стране запретили использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Примечательно, что 30 августа подобную инициативу также озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы