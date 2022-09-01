Ковидные ограничения будут действовать для школьников Башкирии

Как будет выглядеть учебный процесс в этом году с учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, рассказали в Роспотребнадзоре РБ

В новом учебном году в школах республики продолжит действовать ряд ранее введённых антиковидных ограничений. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Сообщается, что при входе в учебное учреждение у учеников и педагогов будут измерять температуру, в закрытых помещениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, сохранится также и соблюдение масочно-перчаточного режима, однако данная мера относится только для работников столовой. Также отмечается, что перед открытием в школах необходимо провести уборку с использованием дезинфицирующих средств. Напомним, днём ранее стало известно, что школьникам в Башкирии и по сей стране запретили использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Примечательно, что 30 августа подобную инициативу также озвучил помощник президента РФ Владимир Мединский.

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