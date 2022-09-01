Как математика и русский: родители пожаловались на принуждение к изучению башкирского

О том, что башкирский язык обязателен для изучения с первого по 11 класс, родителям учеников салаватской школы № 23 сообщил учитель в классном чате неуклюжей фразой.
«По новому стандарту в сфере образования, с 1-11 класс, (орфография и пунктуация автора сообщения сохранена — Mkset) изучение Башкирского языка будет являться обязательным предметом, таким же, как и математика, русский. У всех школ города этот предмет будет обязательным, не только у нас!», — говорится в сообщении.
Прочитавшим, как это принято в школьных чатах, предложено ставить «плюсики», которые, вероятно, и будут истолкованы как законно полученное согласие на изучение (на самом деле необязательного) предмета.
Однако родители не поверили на слово педагогу. Скрин сообщения опубликовали в соцсети, ряд пользователей уже прокомментировал, что действия школы незаконны.
«Судя по тому, что упоминаются все школы города, отдел образования в курсе и поощряет происходящее», — прокомментировала жительница Салавата Наталья К.
Светлана А. отмечает, что педагоги «собрались вести разговоры о важном, а врать так и не разучились».
«И эти люди учат наших детей. Хоть 100 раз введите внеурочку, меняйте ФГОС, лгущий педагог так и останется лгуном», — написала она.
Получить комментарий директора салаватской школы на момент написания материала Mkset не удалось — в приемной сообщили, что Андрея Шорина нет на месте. Однако журналист запросил разъяснения по электронной почте, редакция готова опубликовать ответы, как только их получит. Запросы на комментарий также направлены в отдел образования Салавата и Минобразования Башкирии.
Уфимка Ольга С. рассказала Mkset, дети которой учатся в школе №128, рассказала: в предыдущие годы вместо башкирского языка они занимались краеведением. При этом в журнале было указано, что изучают башкирский. В этом году несколько родителей из класса ее ребенка настаивали, чтобы одним из уроков из части, которую формируют участники образовательного процесса, был русский язык. Однако директор в этом отказала и безапеляционно заявила, что даже краеведения больше не будет. В итоге, по словам Ольги, после тяжелого разговора с руководителем образовательного учреждения, с большим трудом, удалось договориться на компромисс: оставить все по-старому — фактически дети занимаются краеведением, официально у них — башкирский язык.
Уфимка Елена А. рассказала Mkset, как родителей вводят в заблуждение по поводу обязанности их детей учить башкирский.
«В начальной школе выдают бланки, где написано „прошу организовать для моего ребенка обучение по предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений — башкирский язык как государственный“. Говорят, что отказаться нельзя, большинство верит, все подписывает. И никто не задается вопросом, почему на обязательные русский и математику такие бумажки не требуются. Немногих несогласных отправляют к директору, где уже идет откровенная психологическая атака. Родителей обвиняют в нетолерантности, неуважении к представителям коренной нации. В итоге многие сдаются и на все соглашаются», — поделилась она своим личным опытом.
Представитель регионального Комитета по защите прав школьников Галина Лучкина сообщила, что в этом году во многих школах идет беспрецедентное навязывание ученикам башкирского языка. Об этом говорят поступающие в комитет многочисленные жалобы от родителей, которые в один голос говорят, что в школе их ставят в известность о том, что, якобы «с этого года по новым ФГОС башкирский язык стоит в обязательной части учебного плана, поэтому его обязаны изучать все, независимо от желания».
«Это нарушение федерального закона, а во-вторых, и в старых, и в новых ФГОС государственный башкирский язык изучается строго по желанию, если родители написали заявление. Если не написали, то данный предмет не изучается и в аттестат не идёт. „Уговаривали“ родителей и в предыдущие годы, но не в таких масштабах. Очень печально, что наше министерство образования, с чьей подачи, как я полагаю, пошла эта кампания, в столь сложное для страны время нагнетает обстановку, из-за чего могут снова обостриться, я считаю, межнациональные отношения», — прокомментировала она.
Проблему горячо обсуждают в родительском чате об образовании, который ведет Комитет. Например, одна из участниц заметила, что принудительное изучение башкирского вновь заставляет семьи думать о переезде из Башкирии.
Татьяна Ваулина из Стерлитамака — юрист по образованию. Некоторое время назад ей вместе с прокуратурой пришлось доказывать местной школе, что изучение башкирского языка — право, а не обязанность. Как оказалось, вопрос этот был «острым» не только для нее. С тех пор многие стерлитамакские родители просят ее помочь составить «отказные» бланки. Обращаются за консультациями и из других городов. В этом году жалоб очень много.
«С 1 сентября вступает в силу обновленный ФГОС. Это означает, что те школьники, которых зачислят с 1 сентября, будут учиться по новым стандартам. В отношении тех, кто начал учиться ранее 1 сентября — продолжат действовать предыдущие. В том числе — и первоклассников, зачисленных в школу до 1 сентября. Но еще в апреле школы устраивали родительские собрания, где собирали с родителей заявления о переводе на новый ФГОС. То есть всех учеников раньше времени перевели на новые стандарты. При этом говорили только об их плюсах — а там, с моей точки зрения, есть и минусы. Что касается башкирского языка, то родителям сказали, что в новом ФГОС он обязателен для изучения. Но это не так — в ФГОС по-прежнему говорится „по заявлению законных представителей“. То есть: есть заявление — образовательное учреждение обязано предоставить, нет заявления — навязывание изучения башкирского государственного языка незаконно», — объяснила она.
Кроме того, по данным Татьяны, во все школы республики «спустили» всего один рекомендованный учебный план, в котором уже стоит башкирский язык. Как отмечает женщина, общеобразовательные учреждения могут и должны разрабатывать свои учебные планы, для этого в документе предусмотрена обязательная часть (куда, к слову, входят математика, русский язык и ряд других предметов) и часть, формируемая участниками образовательного процесса — те предметы, которые хотят изучать сами дети и выбирают их родители на основании права, предоставленного законодательством.
«Однако в Башкирии, по данным, которые ко мне поступают (жалобы, запросы, просьбы проконсультировать от других родителей), вполне может случиться так, что в новом учебном году все будут учиться по одному плану», — констатирует юрист.
В закон об образовании сказано, что родители, ученики и школа как участники образовательного процесса имеют право участвовать в формировании учебного плана. Но, как признаются законные представители школьников, обычно они просто пишут заявления о выборе предметов под диктовку педагогов.
Ответ на вопрос о принуждении к изучению башкирского языка, казалось бы, был дан еще несколько лет вступившими в силу поправками к закону об образовании. В них было закреплено право на добровольное изучение государственных языков республик.
О том, что детей нельзя насильно учить башкирскому, высказывался и глава региона Радий Хабиров. На V Всемирном курултае башкир он потребовал прекратить принуждать изучать родные языки в школах республики, но при этом — сделать их модными и востребованными.
И тем не менее конфликты вокруг этой темы не прекращаются до сих пор. Так, в прошлом году администрация школы №1 в Стерлитамаке отказала матери одного из учеников в праве выбрать русский язык, а убеждала ее указать в заявлении башкирский. Той же осенью Комитет по защите прав школьников Башкирии потребовал от министра просвещения и руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования разобраться с принуждением родителей выбирать башкирский язык или другой предмет.