Родителям детей в Башкирии предложили выплатить по 4 тысячи рублей к школе

В распоряжении Mkset появились два документа, один из них адресован спикеру Курултая Башкирии Константину Толкачеву, второй главе Башкирии Радию Хабирову. Автор обоих Юнир Кутлугужин, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте.
В документе сказано то, что что до боли знакомо большинству родителей школьников.
Опережающий рост цен товаров для школы поставил большинство семей в очень трудное положение. Фракция КПРФ предлагает принять решение о выплате в этом году единовременного пособия на ребенка обучающегося в школе в размере 4 тысяч рублей и внести соответствующие изменения в бюджет.цитата из документа
В КПРФ приводят весьма простую и понятную арифметику о наличии в бюджете Башкирии профицита в количестве почти 2 миллиарда рублей. Именно их и можно выплатить 500 тысячам школьников, пусть не в «федеральном размере» 10 тысяч, а лишь четырех тысяч рублей. Но и они в наше время станут неплохим подспорьем к сборам в школу.
Тем временем в Башкирии даже прокуратура заинтересовалась взрывным ростом цен на школьную форму и организовала проверку. Также наличие или же отсутствие выплат в этом году пытался проанализировать и Mkset и казалось бы даже пришел к более или менее однозначному выводу. Однако теперь в воздухе вновь повисла интрига.