Родителям детей в Башкирии предложили выплатить по 4 тысячи рублей к школе

В КПРФ приводят весьма простую и понятную арифметику о наличии в бюджете Башкирии профицита в количестве почти 2 миллиарда рублей. Именно их и можно выплатить 500 тысячам школьников, пусть не в «федеральном размере» 10 тысяч, а лишь четырех тысяч рублей. Но и они в наше время станут неплохим подспорьем к сборам в школу.