Надежда умирает: ждать ли родителям школьников в Башкирии 10 тысяч рублей к школе?

В 2021 году родители школьников по всей России получили неплохое подспорье к сборам детей в школу в размере 10 тысяч на каждого ребенка, Mkset разузнал ждать ли финансовой помощи в 2022 году.

В прошлом году родители по всей России, а значит и в Башкирии получили от государства выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, который идет в школу, в возрасте от 6 до 17 лет. Такая же выплата осуществлялась и в тяжелый пандемийный 2020 год. Вряд ли тогда можно было найти недовольных такой выплатой, 10 тысяч на дороге не валяются, а некоторые «магистры экономии» даже умудрялись полностью собрать ребенка в школу на одну только выплату. В этом году экономическая напряженность, кажется, переплюнула и 2020 и 2021 годы вместе взятые, так что из уст родителей школьников вот уже месяц готов сорваться вопрос переходящий в крик — «где деньги, Зин?». На носу новый учебный год и родители Башкирии на протяжении всего лета ждали известий о данной выплате или же ее отсутствии, ведь нет ничего хуже неопределенности, особенно если речь идет о деньгах. Тем более в нынешнем году по ряду причин на большинство товаров продолжают фиксировать взрывной рост цен, которым уже заинтересовались и федеральные чиновники. Шокированные родители, которые начали либо сами сборы к школе либо же мониторинг цен на школьные принадлежности, сообщили о том, что цены на школьную форму и основные канцелярские товары выросли в среднем на 200%, о чем незамедлительно оповестили средства массовой информации. Оттуда о существенном росте цен на тетради и одежду для школы узнали и чиновники, так Нина Останина, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей заявила о том, что обратилась в Федеральную антимонопольную службу с требованием разобраться в том насколько правомерен такой рост цен. Однако требования требованиями, а искусственно снижать уже выросшие цены никто не будет — это известно и школьнику. На дворе почти середина августа 2022 года, а новостей о выплате все нет и нет, и хотя власти ещё не заявляли ничего конкретного, хотя по мнению позитивно настроенных родителей к повторению выплаты есть все предпосылки. В их числе граждане называют уровень инфляции, влияние санкций на рост цен и политику властей громко звучащую в контексте проводимой спецоперации: «Своих не бросаем». Еще раз посмотрим на календарь. А теперь правде в глаза. И снова на календарь. В 2021 году выплата была анонсирована еще в середине июля, а деньги начали поступать родителям уже со 2 августа. Если оставить надежды, то становится понятно, что выплат в этом году ожидать не приходится, как минимум потому, что выплату не успеют осуществить, и все это несмотря на то, что в прошлом году Владимир Путин озвучил, что данная мера поддержки для семей с детьми может стать традиционной. Стоит отметить и то, что в 2021 году по данным Счетной Палаты на подготовку мальчика в школу требовалось в среднем 19 тысяч рублей, девочки — 23 тысячи. Подобные расчеты в прошлом году вместе с мамой первоклассницы делал и Mkset. В соответствии с любыми из подсчетов выплата в 10 тысяч была едва ли не необходима, сомневающихся же в ее полезности вряд ли удастся найти. Однако рассчитывать на щедрую помощь государства в нынешние нелегкие времена не приходится. Однако выплаты к школе также как и раньше положены многодетным и малоимущим семьям, точнее сказать не выплаты, а меры поддержки, такие как компенсация средств за покупку школьной формы (однако выплату родитель скорее всего получит ближе к концу года) и субсидия на канцелярские товары для будущих первоклассников.

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