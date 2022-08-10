Прокуратура Башкирии проверит цены на школьную форму и канцтовары

Республиканская прокуратура займётся проверкой поступившей в ведомство ранее информации о существенно возросшей стоимости таких товаров, как школьная форма и канцтовары. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что инициированные ведомством мероприятия будут направлены на то, чтобы выявить и пресечь выявленные в ходе проверок нарушения законодательства по части ценообразования на товары вышеназванных категорий.
В ведомстве также сообщается, что жители республики при выявлении факта неправомерно завышенных цен на те или иные товарные категории могут обратиться в отделение прокуратуру по месту жительства. В дальнейшем, как сообщают в ведомстве, результатам рассмотрения обращения и при наличии оснований будут предприняты соответствующие меры.
Напомним, ранее жительница Уфы рассказала, что учеников одной из столичных школ в наступающем учебном году обязали носить знаки отличия. По словам классного руководителя, с этого года внешний вид учеников отныне должен включать в себя некий яркий аксессуар, в качестве отличительного знака для каждого из классов учебного заведения.