Прокуратура Башкирии проверит цены на школьную форму и канцтовары

Прокуратура Башкирии проверит цены на школьную форму и канцтовары
Прокуратура Башкирии проверит цены на школьную форму и канцтовары
Вчера, 17:12ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О неправомерно завышенных ценах на форму и канцтовары для школьников жители республики могут сообщить в отделения прокуратуры РБ

Республиканская прокуратура займётся проверкой поступившей в ведомство ранее информации о существенно возросшей стоимости таких товаров, как школьная форма и канцтовары. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что инициированные ведомством мероприятия будут направлены на то, чтобы выявить и пресечь выявленные в ходе проверок нарушения законодательства по части ценообразования на товары вышеназванных категорий.

В ведомстве также сообщается, что жители республики при выявлении факта неправомерно завышенных цен на те или иные товарные категории могут обратиться в отделение прокуратуру по месту жительства. В дальнейшем, как сообщают в ведомстве, результатам рассмотрения обращения и при наличии оснований будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, ранее жительница Уфы рассказала, что учеников одной из столичных школ в наступающем учебном году обязали носить знаки отличия. По словам классного руководителя, с этого года внешний вид учеников отныне должен включать в себя некий яркий аксессуар, в качестве отличительного знака для каждого из классов учебного заведения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы