Уфа получит на обустройство туристического центра 215 миллионов рублей

Ранее мы рассказывали, что туристический код разрабатывался командой архитектурного бюро «КБ 11» в качестве генерального подрядчика и координатора. Кроме того, применялись наработки дизайнера Артемия Лебедева, который в начале июня посещал столицу Башкирии.