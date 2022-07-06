Команда архитекторов и наработки Лебедева: кто разрабатывает туристический код Уфы

Команда архитекторов и наработки Лебедева: кто разрабатывает туристический код Уфы
Команда архитекторов и наработки Лебедева: кто разрабатывает туристический код Уфы
Сегодня, 10:12ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уфа принимает участие в конкурсе Ростуризма на господдержку региональных программ по проектированию туристического кода центра Уфы. Не так давно мэр города утвердил границы туристического центра города. Mkset узнал, кто будет заниматься разработкой проекта.

1 июля мэр Уфы утвердил границы туристического центра города, площадь которого составила 97,2 га. В туристическом центре размещены 34 объекта, среди которых «Арт-квадрат», Гостиный двор, сквер Ленина, Площадь двух фонтанов, площадь памятника Салавату Юлаеву, сад имени Салавата Юлаева, Уфимский амфитеатр, Советская площадь, Монумент дружбы.

Как сообщил Mkset источник, знакомый с ходом подготовки концепции туристического центра, заниматься разработкой проекта будет команда архитектурного бюро «КБ 11» в качестве генерального подрядчика и координатора. По словам источника, команда состоит из архитектурных (и не только) студий. Кроме того, применяться будут и наработки дизайнера Артемия Лебедева, который в начале июня посещал столицу Башкирии.

Границы туристического центра Уфы.
Фото:мэрия Уфы

Между тем в официальном сообществе подчеркивается, что непосредственной разработкой для заявки Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города кроме бюро «КБ 11» занимается также бюро «Ахмадуллин-Аркитектс» и маркетологи компании «Пилипчук и партнеры». Срок разработки туркода Уфы обозначен до 12 июля. Собеседник Mkset отмечает, что именно из-за сжатых сроков сдачи проекта «информацию не успевают транслировать вовне».

Архитектурное бюро «КБ 11» было основано в 2017 году Лейсан Азнабаевой — преподавателем кафедры «Архитектура» УГНТУ. Согласно информации из открытых источников, бюро занимается проектированием общественных пространств, общественных интерьеров, загородных кластеров. Так, «КБ 11» являются организаторами ленд-арт фестиваля «АРХследы» в Башкирии, а также проект парка «Южный» в Уфе.

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