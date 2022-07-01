Мэр Уфы утвердил границы туристического центра города

Согласно постановлению, площадь туристического центра составила 97,2 гектара, в данные границы вошли 34 объекта, среди которых скверы, площади, общественные пространства и улицы в историческом центре города. В частности, «Арт-квадрат», Гостиный двор, сквер Ленина, лощадь двух фонтанов, площадь памятника Салавату Юлаеву, сад имени Салавата Юлаева, Уфимский амфитеатр, советская площадь, Монумент дружбы.