Мэр Уфы утвердил границы туристического центра города

Мэр Уфы утвердил границы туристического центра города
Мэр Уфы утвердил границы туристического центра города
Сегодня, 19:10ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
В границах туристического центра расположено 34 объекта.

В Уфе утверждены границы туристического центра. Соответствующий документ с подписью мэра города опубликован на сайте администрации.

Согласно постановлению, площадь туристического центра составила 97,2 гектара, в данные границы вошли 34 объекта, среди которых скверы, площади, общественные пространства и улицы в историческом центре города. В частности, «Арт-квадрат», Гостиный двор, сквер Ленина, лощадь двух фонтанов, площадь памятника Салавату Юлаеву, сад имени Салавата Юлаева, Уфимский амфитеатр, советская площадь, Монумент дружбы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы