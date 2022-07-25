Экс-глава ГИБДД Башкирии назвал причину частых смертельных ДТП в регионе

Напомним, что ровно неделю назад произошло первое в череде смертельное ДТП. В Бакалах 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырёх девушек. На следующий день произошло два ДТП, первое на трассе Уфа-Оренбург, в котором погибло 4 человека, а второе с одним погибшим — на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. Четвертое смертельное столкновение Lada Granta и УАЗом произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск. Тогда от полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка «Гранты», 47-летний пассажир — отец погибшей — скончался в больнице.