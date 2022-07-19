В Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус» и тяжело пострадала 9-летняя девочка

В Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус» и тяжело пострадала 9-летняя девочка
В Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус» и тяжело пострадала 9-летняя девочка
Вчера, 19:31ПроисшествияАзамат НуховФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
О смертельной аварии на автодороге Самара-Уфа-Челябинск сообщает в соцсетях глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов

Смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля и самосвала «Howo» произошло сегодня на 1406 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщает глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Согласно одной из версий, водитель, находившийся за рулем Lada Largus совершил наезд на участвовавший в дорожных работах самосвал марки «Howo». Сообщается, что водитель, управлявший «Ладой» скончался до приезда сотрудников скорой помощи, его девятилетняя дочь в результате столкновения получила ряд серьёзных травм.

Отметим, что за сегодня это не первое ДТП на дорогах республики, в результате которого погибли люди. Так, сегодняшним утром в аварии с участием двух легковых авто погибли четверо человек. Позднее в сети появилось видео с места происшествия.

Также резонансный дорожный инцидент случился днём ранее в селе Бакалы. Там 23-летний молодой человек, в нетрезвом виде севший за руль своей Audi, насмерть сбил четырёх девушек. Инцидент уже прокомментировал глава республики, а сам виновник ДТП был заключен под стражу до 18 сентября. Сегодня в селе Бакалы состоялась церемония прощания с тремя девушками из числа жертв аварии.

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