Число жертв жуткого ДТП на трассе Уфа-Оренбург возросло до четырех, известно кто они

Число жертв жуткого ДТП на трассе Уфа-Оренбург возросло до четырех, известно кто они
Число жертв жуткого ДТП на трассе Уфа-Оренбург возросло до четырех, известно кто они
Вчера, 09:32ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Одна из пассажирок скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 19 июля.

Очередное жуткое ДТП, которое произошло сегодня, 19 июля в Мелеузовском районе, унесло жизни не трех, а четырех человек. По обновленным данным прокуратуры Башкирии, которая уже взяла расследование данного ДТП на контроль, в больнице скончалась женщина 1960 года рождения.

Мелеузовский межрайонный прокурор Альберт Ахунов выехал на место трагедии и будет координировать работу компетентных служб на месте. также надзорное ведомство раскрыло некоторые данные о погибших.

В самом ДТП погибли водитель Лады Ларгус 1986 года рождения, водитель иномарки Ford Focus 1992 года рождения и пассажир — мужчина 1952 года рождения. К сожалению число погибших в страшной аварии пополнила женщина 1960 года рождения, которая скончалась в больнице.

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