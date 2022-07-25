Пять человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика

«Ford Transit», в салоне которого было около 20 пассажиров, врезался в стоящий на крайней полосе «КАМАЗ». Пять человек погибли, ещё десять получили травмы различной степени тяжести.
Известно, что микроавтобус следовал по маршруту Языково — Уфа. Авария произошла вблизи населенного пункта Кашкалаши, в тот момент на участке проводили дорожные работы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Туда выехало руководство ГИБДД МВД по Башкирии, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал Mkset, на прошлой неделе в том же районе в стоящий грузовик, не снижая скорости, влетела «Лада Ларгус», в которой были мужчина и его девятилетняя дочь. Водитель погиб сразу, ребенок скончался в больнице.
По данным регионального ГИБДД, за прошедшую неделю аварии унесли жизни 16 человек. В прошлый понедельник резонансное ДТП произошло на объездной дороге в Бакалах. Там 23-летний водитель насмерть сбил возвращавшихся домой четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет.
На следующий день в Мелеузовском районе столкнулись «Ford Focus» и «Лада Ларгус». В автоаварии погибли оба водители и два пассажира. По предварительным данным прокуратуры, водитель «Ларгуса» неофициально занимался пассажирскими перевозками, в тот день он следовал по маршруту Акъяр-Уфа.
20 июля на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Lada Granta и УАЗ, 47-летний водитель легковушки и его 17-летняя дочь погибли.