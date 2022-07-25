Пять человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика

Пять человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика
Пять человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика
Вчера, 11:21ПроисшествияНаталья БалыковаФото: ГИБДД РБ

В Башкирии в аварии с пассажирским автобусом погибло пять человек

Авария произошла около 11:00 в Благоварском районе Бакшкирии, на 1413 км автодороги Е-30, сообщила пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

«Ford Transit», в салоне которого было около 20 пассажиров, врезался в стоящий на крайней полосе «КАМАЗ»​. Пять человек погибли, ещё десять получили травмы различной степени тяжести.

Известно, что микроавтобус следовал по маршруту Языково — Уфа. Авария произошла вблизи населенного пункта Кашкалаши, в тот момент на участке проводили дорожные работы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Туда выехало руководство ГИБДД МВД по Башкирии, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал Mkset, на прошлой неделе в том же районе в стоящий грузовик, не снижая скорости, влетела «Лада Ларгус», в которой были мужчина и его девятилетняя дочь. Водитель погиб сразу, ребенок скончался в больнице.

По данным регионального ГИБДД, за прошедшую неделю аварии унесли жизни 16 человек. В прошлый понедельник резонансное ДТП произошло на объездной дороге в Бакалах. Там 23-летний водитель насмерть сбил возвращавшихся домой четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет.

На следующий день в Мелеузовском районе столкнулись «Ford Focus» и «Лада Ларгус». В автоаварии погибли оба водители и два пассажира. По предварительным данным прокуратуры, водитель «Ларгуса» неофициально занимался пассажирскими перевозками, в тот день он следовал по маршруту Акъяр-Уфа.

20 июля на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Lada Granta и УАЗ, 47-летний водитель легковушки и его 17-летняя дочь погибли.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы