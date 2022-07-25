Пять человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика

На следующий день в Мелеузовском районе столкнулись «Ford Focus» и «Лада Ларгус». В автоаварии погибли оба водители и два пассажира. По предварительным данным прокуратуры, водитель «Ларгуса» неофициально занимался пассажирскими перевозками, в тот день он следовал по маршруту Акъяр-Уфа.