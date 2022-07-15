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В Башкирии назначен новый глава Стерлитамакского района

15 июля 17:32
Фото: Администрация Стерлитамакского района
Новым руководителем района стал ранее исполнявший обязанности главы Евгений Волков, сообщают в райсовете

Главой Стерлитамакского района Башкирии стал 32-летний Евгений Волков. Соответствующее решение было принято сегодня в рамках заседания совета района.

Отметим, что в конце июня этого года стало известно о назначении Волкова на должность исполняющего обязанности главы района. Ранее чиновник выступал в должности руководителя санатория «Красноусольск», а несколькими годами ранее работал в качестве заместителя директора в Центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления подмосковного города Красногорск.

На посту исполняющего обязанности главы Волкову предшествовала Лилия Шайхутдинова. Подробнее о чиновнице Mkset рассказывал здесь. Примечательно, что назначение Шайхутдиновой на должность прокомментировала в своих соцсетях журналистка Ксения Собчак.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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