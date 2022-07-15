В Башкирии назначен новый глава Стерлитамакского района

Отметим, что в конце июня этого года стало известно о назначении Волкова на должность исполняющего обязанности главы района. Ранее чиновник выступал в должности руководителя санатория «Красноусольск», а несколькими годами ранее работал в качестве заместителя директора в Центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления подмосковного города Красногорск.